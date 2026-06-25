Дело Ербаяна Мухтара: в Минобороны рассказали о совершенствовании системы безопасности в армии

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали работу по совершенствовании системы безопасности в воинских частях, отвечая на вопрос журналистов о смерти бывшего военнослужащего Национальной гвардии Ербаяна Мухтара, который получил тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения службы в 2023 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Жазыкбаева, работа по совершенствованию системы безопасности в армии ведется на постоянной основе и не связана с каким-либо отдельным случаем.

— В настоящее время усовершенствована работа психологов. Кроме того, усиливается система видеонаблюдения, повышены требования к работе суточных нарядов. В качестве профилактической меры в каждой казарме присутствуют представители военной полиции, — сказал он.

Заместитель министра отметил, что в Вооруженных силах продолжаются комплексные реформы, включая изменения в штатной структуре и меры по укреплению воинской дисциплины.

Он подчеркнул, что работа по повышению безопасности военнослужащих и профилактике правонарушений в армии будет продолжена.

Напомним, Мухтар Ербаян Хамитулы с 2023 года находился в крайне тяжелом состоянии в результате перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы во время прохождения срочной службы.

В воинской части, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но близкие требовали справедливого расследования.

Ербаян Мухтар проходил лечение и в Турции, где был подтвержден первоначальный диагноз.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, 23 июня 2026 года в 21:40 была констатирована биологическая смерть Ербаяна Мухтара. Непосредственной причиной летального исхода стал синдром полиорганной недостаточности, развившийся на фоне тяжелых последствий черепно-мозговой травмы и присоединившихся осложнений.