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    23:25, 21 Август 2024 | GMT +6

    Резонансный случай с солдатом-срочником в Алматы: возбуждено уголовное дело

    военные солдаты әскери сарбаздар призыв әскерге шақыру
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В пресс-службе Нацгвардии РК предоставили информацию о том, что по факту получения черепно-мозговой травмы рядовым Е.Мухтаром возбуждено уголовное дело, передает агентство Kazinform.

    Сообщается, что факту получения черепно-мозговой травмы рядовым Ербаяном Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье 440, часть 3, пункт 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее тяжкий вред здоровью). Назначены все необходимые экспертизы, досудебное расследование продолжается, а его ход находится на контроле руководства ВСД МВД РК.

    — Военнослужащий был выписан домой после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей. Вместе с тем, лечебным учреждением Министерства здравоохранения совместно с военно-медицинским управлением Нацгвардии МВД РК оказывается помощь по оформлению ему инвалидности. Кроме того, Главным командованием Национальной гвардии МВД РК направлены письма в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, Военно-медицинскую Академию имени С. М. Кирова и Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им проф. А. Л. Поленова Российской Федерации, а также в посольство Турции для консультативной помощи и рассмотрения вопроса по госпитализации, — говорится в сообщении.

    Напомним, 22-летний Ербаян Мухтар, служивший в воинской части 5571 в Алматы, получил черепно-мозговую травму, в результате которой он уже больше полугода находится в коме. По словам его родных, в воинской части сообщили, что Мухтар получил травму, упав в туалете и ударившись головой о плитку. Однако семья солдата сомневается в этой версии и настаивает на тщательном расследовании инцидента.

    Теги:
    МВД РК Армия Нацгвардия Здоровье Уголовное дело
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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