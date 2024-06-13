Готова на все ради сына: мать солдата-срочника Ербаяна Мухтара требует справедливого расследования

22-летний солдат воинской части 5571 в Алматы Ербаян Мухтар уже больше шести месяцев находится в «коме» в результате черепно-мозговой травмы. В воинской части Нацгвардии, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но они не верят в эту версию и требуют справедливого расследования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мать солдата Гульсум Камиева на пресс-конференции в Алматы сообщила, что состояние Ербаяна сейчас очень тяжелое. Он находится в 12-й горбольнице, недавно солдата перевели из реанимации в отделение неврологии.

— Его перевели из реанимации не предупредив нас об этом. Врачи нам изначально сообщали, что пациент находится в коме первой степени, но теперь нам сказали, что он находится в состоянии малого сознания. Я уже перестала верить врачам, я не верю, что он находится в коме. Они говорят, что мой ребенок ни на что не реагирует, не выполняет никакой команды. Но мой сын уже в шоковом состоянии, он боится уже врачей. Однако на наши команды он реагирует, поднимает руку, смотрит по сторонам, дает какие-то знаки, все понимает. Врачи говорят, что его кормят каждые два часа, но я в это тоже не верю, почему тогда он все еще в таком истощенном состоянии? Он должен был уже подкрепиться немного, добавил бы в весе, — сказала Гульсум Камиева.

Брат Ербаяна Мухтара Наурызбай Мухтар также не верит, что он находится в коме.

— Три дня назад я был в больнице. У него состояние было стабильное. Он реагировал на наши слова, отвечает на наши вопросы своими действиями, моргает глазами, оглядывался по сторонам, поднимал руку, когда с ним здоровается. Также указательным пальцем показывает на то, что ему пора менять памперс. И вот недавно его перевели в отделение неврологии. Во время его посещения я увидел в его палате медбрата из воинской части. Хотя его мама отказалась от услуг военных врачей, поскольку она им уже не доверяет, — продолжил его брат.

По его словам, в декабре, когда Ербаян попал в 12-ю горбольницу, ему сделали первую операцию, после которой он пришел в сознание и чувствовал себя хорошо. Он реагировал на все действия, плакал, а врачи планировали перевести его в общую палату спустя месяц.

— Но после того, как Ербаян вышел из комы, военные врачи без разрешения родителей, увезли его в военный госпиталь, это примерно 12 января, а на следующий день оттуда позвонили его маме и устроили свидание с ним. Тогда Ербаян плакал, держал маму за руку и не хотел отпускать ее, пытался что-то сказать, но мама его не понимала. Так, в итоге в военном госпитале ему сделали операцию, а именно удалили часть мозга. После операции спустя несколько дней его обратно переводят в 12-ю больницу. Теперь мы хотим, чтобы правоохранительные органы провели тщательное расследование в отношении военных врачей, почему они пошли на такой шаг? Они отказываются сейчас нам дать комментарий, — рассказывает брат Ербаяна.

Юрист, защитник по делу Ербаяна Мухтара Инга Иманбай отметила, что дело было возбуждено по статье 440 УК РК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности), но сейчас оно приостановлено в связи с назначением комплексной судебно-медицинской экспертизы.

— Я и адвокат потерпевшего Жалгаса Сапарханова изучаем дело, мы официально будем защищать семью Ербаяна Мухтара. В ходе изучения материала мы были удивлены тем, что дело расследуется в той же части, где произошло «преступление». До этого шесть месяцев дело расследовалось дознавателями, которые являются сотрудниками Нацгвардии. Это как понимать? В итоге за шесть месяцев они ничего не нашли. Мы по этому случаю 30 мая провели пресс-конференцию и только после этого дело передали в республиканскую военную прокуратуру, где создали следственно-оперативную группу. Но мы недавно узнали, что в составе этой группы также числятся сотрудники Нацгвардии, ДП Алматы. То есть это группа не республиканского масштаба. Поэтому мы вчера написали несколько жалоб, чтобы обратно сформировали СОГ с другими специалистами, в том числе без участия сотрудников Нацгвардии, — отметила она.

Также Инга Иманбай заявила, что одной статьи в этом деле недостаточно.

— Мы хотим, чтобы дело расследовали по нескольким статьям: это истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вымогательство. У родителей есть переписки, голосовые сообщения, что до этого случая Ербаян периодически просил деньги у них. Также мы хотим, чтобы дело возбудили в отношении военного госпиталя, так как военные врачи без разрешения родителей солдата его увезли туда и сделали непонятную операцию, в результате которой состояние Ербаяна еще ухудшилось. По этим эпизодам мы будем требовать возбуждения нового расследования по нескольким статьям, — сказала юрист.

Гульсум Камиева также считает, что необходимо проводить расследование в отношении сотрудников воинской части 5571 и военного госпиталя. По ее словам, все виновные должны понести наказание в соотвествии с законом.

— Хватит уже молчать. До каких пор родители должны плакать из-за сыновей. Это уже не первый случай. Пусть со мной сделают все, что хотят. Но я буду требовать справедливого суда. Я готова на все ради своего сына и пойду до конца. Вы же видели состояние моего сына, я уже не могу нормально есть и спать. Пусть все виновные понесут наказание, я никого не боюсь, — сказала женщина.

Это не первый несчастный случай в воинской части 5571. Два года назад там погиб другой солдат — Алмас Шахимов из Кокшетау. Военные обвинили в случившемся песчаную бурю и палатку. А мать погибшего Индира Туганбаева недавно рассказала про результаты повторной судебно-медицинской экспертизы.