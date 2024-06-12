В Кокшетау эксгумировали тело 19-летнего солдата Алмаса Шахимова, который погиб во время песчаной бури на алматинском полигоне. По итогам эксгумации были выявлены новые сведения о его смерти. Корреспондент агентства Kazinform связался с матерью погибшего Индирой Туганбаевой.

По официальной версии, 9 августа 2022 года около 20:55 часов началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого началось разрушение палаточного городка. Рядовой Алмас Шахимов, помогая своим сослуживцам эвакуироваться на безопасное место, выходя крайним из палатки, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки. Сразу же была оказана первая медицинская помощь, и он был доставлен в городское медицинское учреждение города Конаев. В городской больнице была констатирована смерть военнослужащего. Позже сообщалось, что погибшего во время бури гвардеца представят к награде.

Однако эксгумация тела солдата, проведенная его родными, показала и другие ранения.

— По итогам эксгумации, проведенной 8 декабря прошлого года, было установлено, что он получил ножевые ранения, а ранее сообщалось, что он умер от удара по голове железным каркасом палатки. Мой сын умер в 19:00, а буря началась в 21:00. Говорят, что была пыльная буря, но сослуживцы говорят, что бури не было, — сказала Индира Туганбаева.

Также мать погибшего сообщила, что во время службы на него был оформлен кредит.

— Офицер сначала не признавался, только после получения удостоверяющих документов из банка признался. Он взял у сына два мобильных телефона и деньги. Офицер увлекался ставками. Мой сын умер 9 августа (2022 г.), 10 августа уволили офицера. В сетях выходила информация, что тело моего ребенка прижигали сигаретами (в 8-9 местах) и душили, но экспертное заключение этого не показало. Мы делали экспертизу через 1,5 года. Ожоги на теле от сигарет заметил мой родной брат, который омывал тело моего сына, но сказал мне об этом 2 месяца спустя. На теле моего сына я заметила синяки под левым глазом и следы на шее от удушья и сильно заплакала, затем муж сказал, чтобы я не смотрела на его тело. Когда мыли тело, брат и муж заметили следы от удушья, но мне тогда ничего не сказали. Я спросила у них, почему сразу не сказали об увиденном, — говорит она.

По ее словам, вторая экспертиза проводилась органами внутренних дел, а близкие солдата привлекли независимого эксперта. Заключение экспертизы показало, что солдат погиб до 21:00, когда его доставили в больницу. Родителям погибшего предложили компенсацию и государственную награду.

— Нам хотели предоставить квартиру и 5 млн тенге наличными. Кроме того, сказали, что помогут дочке с поступлением на учебу, а двум дочерям откроют счета и пополнят на 1,5 млн тенге, но мы от всего этого отказались. Они знали, что у меня нет собственного жилья, знали, что я снимаю. От награды тоже отказались, — говорит И. Туганбаева.

Агентство Kazinform обратилось в Министерство внутренних дел РК для выяснения обстоятельств дела.