Скончался солдат-срочник Ербаян Мухтар. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили в Минздраве, врачи почти три года боролись за поддержание жизни пациента, но полученные тяжелейшие травмы оказались не совместимы с жизнью вследствие необратимых изменений головного мозга.

— 23 июня 2026 года в 21:40 была констатирована биологическая смерть пациента. Непосредственной причиной летального исхода стал синдром полиорганной недостаточности, развившийся на фоне тяжелых последствий черепно-мозговой травмы и присоединившихся осложнений, — сообщили в ведомстве.

Несмотря на проведение интенсивной терапии, включая респираторную поддержку, отмечалось прогрессирующее ухудшение жизненно важных показателей, в том числе снижение сатурации крови кислородом, нарушения сердечного ритма и нестабильность гемодинамики.

Состояние пациента оставалось критическим, добавили в Минздраве.

Медицинскими специалистами был проведен весь необходимый комплекс реанимационных и лечебных мероприятий.

Также в Минздраве проинформировали, что в июне текущего года на фоне тяжелого основного заболевания развились инфекционные осложнения, сепсис и синдром полиорганной недостаточности.

— Пациент находился в палате, оснащенной новейшим медицинским оборудованием. Ему была обеспечена современная лекарственная терапия и созданы особые условия пребывания. Медицинский персонал обеспечил весь необходимый объем лечения и ухода, доступ родственников в палату больного, предусмотрев все условия для качественного оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения совместно с Национальным координационным центром экстренной медицины выразили соболезнования родным в связи со смертью бывшего военнослужащего Национальной гвардии.

Адвокат Инга Иманбай, комментируя смерть солдата-срочника Ербаяна, заявила, что за два года борьбы за жизнь молодой человек стал символом, привлекшим внимание общества к проблемам безопасности в армии.

— К сожалению, сегодня мы узнали, что сердце Ербаяна остановилось. Но за эти два года борьбы за жизнь он успел повлиять на судьбы тысяч солдат. Благодаря его истории о многих проблемах в армии стали говорить открыто. Родители, которые раньше предпочитали молчать, начали озвучивать свои тревоги. Общество стало требовать перемен, а государственные органы — реагировать. Иногда судьба одного человека способна подтолкнуть к изменениям целую систему. Ербаян был именно таким человеком, — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, Мухтар Ербаян Хамитулы с 2023 года находился в крайне тяжелом состоянии в результате перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы во время прохождения срочной службы. В воинской части, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но близкие требовали справедливого расследования.

Мухтар Ербаян проходил лечение и в Турции, где был подтвержден первоначальный диагноз.