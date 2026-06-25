Кто ответит за смерть Ербаяна Мухтара, рассказали в Минобороны

В Министерстве обороны прокомментировали вопрос ответственности по делу бывшего военнослужащего Национальной гвардии Ербаяна Мухтара, который скончался после получения тяжелой черепно-мозговой травмы во время прохождения срочной службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель министра обороны по вооружению и военной технике Шайх-Хасан Жазыкбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, выразил соболезнования родным и близким Ербаяна Мухтара от имени Министерства обороны.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, а вопрос привлечения виновных к ответственности будет решаться по итогам расследования.

— Что касается наказания виновных, возбуждено уголовное дело. Решение будет принято по результатам следствия. Дисциплинарные меры находятся в компетенции руководства Национальной гвардии. Расследование проводит Министерство внутренних дел. Министерство обороны проверку по этому делу не осуществляет, — сказал Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он добавил, что к расследованию также привлечены органы военной прокуратуры и другие уполномоченные структуры.

По словам заместителя министра, после получения травмы военнослужащему оказывалась необходимая помощь, а представители ведомства поддерживали связь с его семьей.

— До настоящего времени Министерство обороны оказывало всю возможную помощь. Полагаю, представители командования Национальной гвардии примут участие в церемонии прощания, — отметил он.

Ранее в Минобороны рассказали о совершенствовании системы безопасности в армии.

Напомним, Мухтар Ербаян Хамитулы с 2023 года находился в крайне тяжелом состоянии в результате перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы во время прохождения срочной службы.

В воинской части, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но близкие требовали справедливого расследования.

Ербаян Мухтар проходил лечение и в Турции, где был подтвержден первоначальный диагноз.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, 23 июня 2026 года в 21:40 была констатирована биологическая смерть Ербаяна Мухтара. Непосредственной причиной летального исхода стал синдром полиорганной недостаточности, развившийся на фоне тяжелых последствий черепно-мозговой травмы и присоединившихся осложнений.