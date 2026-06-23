Ресторан закрыли после массового отравления в Актюбинской области

В Актюбинской области начато досудебное расследование по факту массового отравления посетителей ресторана «Тумар» в городе Кандыагаш Мугалжарского района, передает Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции региона, уголовное дело расследуется по статье 304 Уголовного кодекса РК — «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

— В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, — отметили в полиции.

По данным управления здравоохранения области, эпидемиологическое расследование продолжается. По состоянию на 14:00 23 июня за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 113 человек. Все они были госпитализированы в Мугалжарскую районную больницу и Областную клиническую инфекционную больницу.

В санитарно-эпидемиологическую службу направлены экстренные извещения, отобраны образцы для проведения бактериологических исследований.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. У части госпитализированных наблюдается положительная динамика и улучшение состояния. Медики заверили, что необходимая помощь оказывается в полном объеме, а в больницах подготовлен достаточный коечный фонд и запас лекарственных средств.

В свою очередь, Мугалжарское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля временно приостановило деятельность ресторана в день регистрации группового отравления — до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, заболевшие посещали заведение по различным поводам, включая торжественные мероприятия, поминальные обеды и другие массовые собрания.

Специалисты отобрали пробы пищевой продукции и объектов окружающей среды ресторана для лабораторных исследований. В настоящее время продолжаются экспертизы и эпидемиологическое расследование.

Дополнительная информация будет предоставлена по итогам проверки.

Ранее в управлении здравоохранения Актюбинской области опровергли информацию о том, что пациенты размещены в коридорах больницы.