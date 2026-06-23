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    Ресторан закрыли после массового отравления в Актюбинской области

    В Актюбинской области начато досудебное расследование по факту массового отравления посетителей ресторана «Тумар» в городе Кандыагаш Мугалжарского района, передает Kazinform.

    Рестораны, бары и клубы
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в департаменте полиции региона, уголовное дело расследуется по статье 304 Уголовного кодекса РК — «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

    — В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, — отметили в полиции.

    По данным управления здравоохранения области, эпидемиологическое расследование продолжается. По состоянию на 14:00 23 июня за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 113 человек. Все они были госпитализированы в Мугалжарскую районную больницу и Областную клиническую инфекционную больницу.

    В санитарно-эпидемиологическую службу направлены экстренные извещения, отобраны образцы для проведения бактериологических исследований.

    Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. У части госпитализированных наблюдается положительная динамика и улучшение состояния. Медики заверили, что необходимая помощь оказывается в полном объеме, а в больницах подготовлен достаточный коечный фонд и запас лекарственных средств.

    В свою очередь, Мугалжарское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля временно приостановило деятельность ресторана в день регистрации группового отравления — до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    По предварительным данным, заболевшие посещали заведение по различным поводам, включая торжественные мероприятия, поминальные обеды и другие массовые собрания.

    Специалисты отобрали пробы пищевой продукции и объектов окружающей среды ресторана для лабораторных исследований. В настоящее время продолжаются экспертизы и эпидемиологическое расследование.

    Дополнительная информация будет предоставлена по итогам проверки.

    Ранее в управлении здравоохранения Актюбинской области опровергли информацию о том, что пациенты размещены в коридорах больницы.

    Рестораны Отравление Кафе и рестораны Происшествия Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор