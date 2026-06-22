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    Пять человек погибли, еще пять получили травмы в ДТП в Акмолинской области

    По факту ДТП полицейские региона проводят досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пять человек погибли, еще пять получили травмы в ДТП в Акмолинской области
    Фото: 716.kz

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 21 июня на автодороге «Астана — Коргалжын» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: Kia, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser.

    — В результате столкновения произошло возгорание двух автомобилей марки Toyota. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще пять получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения, — отметили в ведомстве. 

    Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения региона, пострадавшие были отправлены в город Астану. 

    В настоящее время по факту происшествия проводится досудебное расследование: полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

    Напомним, ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области.

    МВД РК ДТП Полиция Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор