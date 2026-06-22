Пять человек погибли, еще пять получили травмы в ДТП в Акмолинской области
По факту ДТП полицейские региона проводят досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 21 июня на автодороге «Астана — Коргалжын» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: Kia, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser.
— В результате столкновения произошло возгорание двух автомобилей марки Toyota. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще пять получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения, — отметили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения региона, пострадавшие были отправлены в город Астану.
В настоящее время по факту происшествия проводится досудебное расследование: полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области.