Два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

Авария произошла 19 июня на автодороге Омск-Майкапчагай. Сообщается, что погибли водитель и пассажир Skoda Rapid, передает корреспондент агентства Kazinform.

В полиции рассказали, что, по предварительным данным, произошло столкновение на трассе в районе Аккулы автомобилей Changan CS75 и Skoda Rapid. Судя по кадрам с места происшествия, произошло лобовое столкновение. Повреждены передние части обоих автомобилей.

В результате ДТП водитель и пассажир Skoda Rapid скончались на месте. Водитель и два пассажира Changan CS75 госпитализированы.

— Автомашины водворены на специализированную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее в Павлодаре водитель пассажирского автобуса устроил ДТП, в результате которого пострадали два человека.