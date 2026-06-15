Водитель пассажирского автобуса устроил ДТП в Павлодаре

Автобус с пассажирами врезался во внедорожник, который по инерции столкнулся с легковушкой. С места госпитализировали двух пострадавших, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария произошла 15 июня на пересечении улиц Камзина и Нурмагамбетова в Павлодаре.

По информации полиции, с места в больницу госпитализировали двух пострадавших пассажиров автобуса.

— По предварительным данным, водитель автобуса марки Yutong не выбрав безопасную дистанцию совершил столкновения с авто Toyota, который от удара совершил наезд на автомашину Mazda, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Между тем, в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи уточнили, вызов поступил в 11:27. Помощь потребовалась двух женщинам 63 и 66 лет, которых доставили в первую городскую больницу.

Напомним, экскурсионный автобус попал в ДТП в Акмолинской области.