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    Водитель пассажирского автобуса устроил ДТП в Павлодаре

    Автобус с пассажирами врезался во внедорожник, который по инерции столкнулся с легковушкой. С места госпитализировали двух пострадавших, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Водитель пассажирского автобуса устроил массовое ДТП в Павлодаре
    Кадр из видео очевидцев

    Авария произошла 15 июня на пересечении улиц Камзина и Нурмагамбетова в Павлодаре. 

    По информации полиции, с места в больницу госпитализировали двух пострадавших пассажиров автобуса. 

    — По предварительным данным, водитель автобуса марки Yutong не выбрав безопасную дистанцию совершил столкновения с авто Toyota, который от удара совершил наезд на автомашину Mazda, — сообщили в ДП Павлодарской области. 

    Между тем, в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи уточнили, вызов поступил в 11:27. Помощь потребовалась двух женщинам 63 и 66 лет, которых доставили в первую городскую больницу. 

    Напомним, экскурсионный автобус попал в ДТП в Акмолинской области. 

    ДТП Павлодар Автобус Происшествия
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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