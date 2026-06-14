Экскурсионный автобус попал в ДТП в Акмолинской области

По предварительным данным, автобус вез туристов из Астаны в Щучинско-Боровскую курортную зону, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 14 июня 2026 года около 13:10 часов на автодороге «Щучинск — Бурабай» произошло дорожно-транспортное происшествие.

— Предварительно установлено, что водитель автобуса Volvo, следуя по направлению Щучинск — Бурабай, из-за неблагоприятных метеорологических условий не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Changan. В результате последующего инерционного движения автобус Volvo совершил наезд на дерево, — пояснили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие. Пока их точное количество не уточняется. В настоящее время, по словам полицейских, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

По предварительным данным, автобус вез туристов из Астаны. Детей среди них не было.

Напомним, ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области.