Два человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

На автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mazda и Chevrolet Cobalt. В результате аварии два человека погибли, еще трое получили различные травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По факту ДТП полицией начато досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

В полиции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными за рулем.

Ранее в Алматы водитель устроил массовое ДТП и сбил пять пешеходов. Напомним, по факту смертельного ДТП в городе Арыс, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело.