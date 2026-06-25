Названы лауреаты премий Президента Казахстана в области СМИ
Лучшие журналисты и медиапроекты получили награды Президента, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Главы государства от 24 июня 2026 года №304 присуждены премии Президента Республики Казахстан в области СМИ:
- Бахтигарееву Руслану Фанилевичу – главному редактору сетевого издания «Time kz»;
- Баядилову Байкалу Кайрлиновичу – собственному корреспонденту газеты «Egemen Qazaqstan» в Акмолинской области;
- Ибраеву Алибеку Абдубакировичу – фотокорреспонденту информационного агентства «NewTimes kz»;
- Мусакулову Кайрату Жанатовичу – заместителю директора дирекции информационно-аналитических программ телеканала «Qazaqstan».
вручены гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ:
- Адаю Олжасу – старшему корреспонденту информационного агентства «Baq kz»;
- Айтжановой Ботагоз Бейсенбаевне – редактору службы информационно-аналитических программ агентства «Хабар»;
- Байдалы Жазире Жомартовне – контентмейкеру, автору проектов по развитию креативной индустрии;
- Елисеевой Екатерине Алексеевне – корреспонденту информационного агентства «Zakon kz».
объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан в области СМИ:
- творческому коллективу телеканала «Астана»;
- творческому коллективу газеты «Вечерний Алматы»;
- творческому коллективу газеты «Жас Алаш»;
- творческому коллективу информационного портала «Abai kz».