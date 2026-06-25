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    Названы лауреаты премий Президента Казахстана в области СМИ

    Лучшие журналисты и медиапроекты получили награды Президента, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    Распоряжением Главы государства от 24 июня 2026 года №304 присуждены премии Президента Республики Казахстан в области СМИ:

    1. Бахтигарееву Руслану Фанилевичу – главному редактору сетевого издания «Time kz»;
    2. Баядилову Байкалу Кайрлиновичу – собственному корреспонденту газеты «Egemen Qazaqstan» в Акмолинской области;
    3. Ибраеву Алибеку Абдубакировичу – фотокорреспонденту информационного агентства «NewTimes kz»;
    4. Мусакулову Кайрату Жанатовичу – заместителю директора дирекции информационно-аналитических программ телеканала «Qazaqstan».

    вручены гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ:

    1. Адаю Олжасу – старшему корреспонденту информационного агентства «Baq kz»;
    2. Айтжановой Ботагоз Бейсенбаевне – редактору службы информационно-аналитических программ агентства «Хабар»;
    3. Байдалы Жазире Жомартовне – контентмейкеру, автору проектов по развитию креативной индустрии;
    4. Елисеевой Екатерине Алексеевне – корреспонденту информационного агентства «Zakon kz».

    объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан в области СМИ:

    1. творческому коллективу телеканала «Астана»;
    2. творческому коллективу газеты «Вечерний Алматы»;
    3. творческому коллективу газеты «Жас Алаш»;
    4. творческому коллективу информационного портала «Abai kz».
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана СМИ Журналист Награда
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор