Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП на аль-Фараби в Алматы
Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Алматы Еркин Майшинов в понедельник, 22 июня, зачитал приговор по делу о ДТП о смертельным исходом, которое произошло 21 марта на проспекте аль-Фараби, передает корреспондент агентства Kazinform.
На скамье подсудимых — 32-летний бизнесмен Александр Пак, находившийся за рулем автомобиля Zeekr. В ходе прений прокурор-гособвинитель Алибек Кумисбеков запросил для обвиняемого 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности и лишения права управления автомобилем.
Также один из потерпевших — отец одной из погибших при ДТП, запросил компенсацию в размере 100 млн тенге.
В итоге суд решил:
• Подсудимого Александра Пака признать виновным в совершении преступления по статье 345-1 УК РК. Его осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
• Подсудимый Пак пожизненно будет лишен водительских прав.
• Потерпевшему — отцу погибшей девушки — частично удовлетворили иск на 10 млн тенге.
Напомним, ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения.
По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.
Сам водитель Zeekr получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. Позднее, после стабилизации состояния, его этапировали в следственный изолятор.
Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Позже полицейские рассказали в суде, как выглядел Александр Пак после ДТП.
В чем обвиняли подсудимого, можно прочитать по ссылке.