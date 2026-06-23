Сборная Казахстана взяла золото и бронзу по эстафетному бегу на ЧА в Китае

Сборная Казахстана завершила чемпионат Азии по эстафетному бегу в Шаосине (Китай) с двумя медалями, включая золото и бронзу, передает агентство Kazinform.

В первый день соревнований казахстанская команда одержала победу в смешанной эстафете 4 по 400 метров. В составе бежали Эльнор Мухитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов и Аделина Земс. Атлеты не только финишировали первыми, но и установили новый рекорд страны — 3:16.75.

Во второй день женская команда в составе Анны Шумило, Марии Шуваловой, Аделины Земс и Александры Залюбовской изначально заняла четвертое место в эстафете 4 по 400 метров. Однако после дисквалификации сборной Шри-Ланки за нарушение правил казахстанская команда поднялась на третью позицию и получила бронзовые медали.

Напомним, в Тунисе 16-летняя казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира ITF J60.