День Республики, визит Алиева в Астану, новости из мира IТ и первые очки «Кайрата» в ЛЧ — обзор недели

Астана — Баку: экономика, транзит и цифровая интеграция

Начало недели обозначилось государственным визитом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан. Встречу транслировали в прямом эфире — формат был открытым, с акцентом на длительное партнерство и духовное родство двух стран.

Президенты провели переговоры, где обсуждали расширение торговых маршрутов и совместные проекты. Среди ключевых решений — подписание соглашений, включая строительство двух паромов на 62 млн долларов, что усилит логистический коридор между портами на Каспии.

Отдельное внимание было уделено проекту «Развитие Среднего коридора», который меняет карту региональных перевозок. По итогам визита было подписано 15 документов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Азербайджан для Казахстана — особая, братская страна. После переговоров лидеры провели брифинг для СМИ, где подтвердили договоренности по расширению торгово-экономических связей.

Практическая сторона взаимодействия тоже уже в движении — транзит казахстанской нефти через Азербайджан достиг почти 1,5 млн тонн, а казахстанское зерно стало первым грузом, отправленным из Азербайджана в Армению. Параллельно Азербайджан объявил о поставках минеральной воды «Истису», а Казахстан — о расширении экспортной корзины в ответ.

Президенты также посетили Международный центр искусственного интеллекта в Астане, что символично связывает сотрудничество стран с будущими технологиями.

Важная дата для Казахстана и России

На этой неделе исполнилось 33 года со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией — дата, которая стала поводом напомнить о долгой линии сотрудничества, базирующейся на соседстве, экономике и общей истории.

Впереди — государственный визит Президента Казахстана в Россию, который в Москве уже обозначили как событие международного масштаба, ожидая насыщенную повестку и конкретные договоренности.

Пока идут приготовления, в Россию официальный визит совершил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев. В ходе переговоров Кошербаев и Лавров обсудили ключевые направления — от торгово-экономического взаимодействия до вопросов безопасности и координации на международных площадках. Отдельно упомянули и совместный проект «Байтерек».

День Республики

Главным событием недели для всей страны стал День Республики. В этом году исполнилось 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете. По случаю праздника Президент наградил ряд граждан Казахстана и выступил с обращением.

В рамках празднования в Астане прошла церемония поднятия Государственного флага, а за рубежом флаг Казахстана подняли в Нью-Йорке, и «Бурдж-Халифа» засветился в цветах нашего стяга. В этот день главы других государств направили свои поздравления Президенту Казахстана.

На сцене театра «Астана Опера» состоялся торжественный концерт «Рухтың асқары — Қазақстан».

Не роскошь, а необходимость

Тема доступа к сети в этом году звучит особенно громко. На совещании Премьер-министр прямо заявил, что устойчивый интернет — уже не привилегия, а базовая потребность и для людей, и для бизнеса. Для ускорения развития сферы сегодня Правительство ставит задачу упростить бюрократические процедуры при строительстве объектов связи.

Параллельно идет и большая системная работа — в самые отдаленные села тянут оптоволокно, где это невозможно — ставят беспроводные решения. За последние годы в интернет-инфраструктуру вложили около триллиона тенге, и к концу 2027 года высокоскоростной интернет должен появиться еще в более чем 2,5 тысячи населенных пунктов. Но при этом остаются сложности, например, обеспечить стабильную мобильную связь вдоль длинных пустынных трасс — задача не столько техническая, сколько логистическая и финансовая.

А еще мы отдельно разобрались, сколько стоит домашний интернет в разных городах — тарифы отличаются значительнее, чем может показаться на первый взгляд.

Технологии - уже не будущее, а настоящее

На уходящей неделе мир высоких технологий подарил нам немало новостей. В Казахстане впервые утверждены национальные стандарты по искусственному интеллекту. Теперь развитие ИИ в стране получает системную основу — ясные правила, единый язык, понятные критерии.

Еще одна дискуссия недели — создание национального оператора Wi-Fi и комментарии Министерства ИИ о том, что его роль будет во многом координационной. Он должен привести в порядок то, что уже есть, выровнять стандарты безопасности, скорости и доступности. Параллельно обсуждалось другое интересное предположение — ИИ может заменить до миллиона специалистов в ближайшие пять лет.

На этом фоне активно растут прикладные проекты — ИИ внедряют в спорт и образование, система круглосуточного мониторинга общественных пространств на основе компьютерного зрения проходит тестирование, а обзор трех лет внедрения ИИ в Казахстане показывает, что сфера уже далеко не экспериментальная. В том числе встает вопрос кто создает эти алгоритмы и сколько это стоит бюджету. Обсуждается даже и вопрос о том, может ли Казахстан когда-нибудь доверить должность министра искусственному интеллекту?

Тем временем эксперты говорят, что данные становятся не просто инструментом анализа, а основой принятия решений — вплоть до демографической политики.

На неделе также прозвучал еще один важный анонс в цифровой сфере — государственные сервисы начнут объединять в единую экосистему eGov и Aitu по принципу SuperApp, чтобы услуги можно было получать в одном окне, без необходимости переходить между разными сайтами и ведомствами.

В Сенате тем временем продолжается движение вокруг законопроекта об искусственном интеллекте. Сначала его рассмотрели, затем вернули в Мажилис на доработку. Минюст же заявил, что ИИ станет экспертом при разработке нормативных актов — то есть включится в процесс законотворчества.

Автопром и рынок

На рынке снова обсуждают, что выгоднее для покупки машины — лизинг или кредит. Параллельно отрасль продолжает расти — в прошлом году в Казахстане произведено более 145 тысяч автомобилей. Важный шаг в развитии кадров — открытие учебного центра KIA, где будут готовить специалистов по современным технологиям обслуживания и производства.

В зале суда: дела недели

В Костанае — громкое разбирательство, а на скамье подсудимых прокурор. Следователи утверждают, что он получил взятку, а защита и подсудимый настаивают на давлении и «неверной трактовке» ситуации.

В Атырау тем временем продолжают разбирать дело Яны Легкодимовой. На заседании зачитали переписку между обвиняемым и самой Легкодимовой — момент, на который многие ждали реакции сторон. Суд исследует доказательства постепенно.

А в Актюбинской области вынесли приговор медбрату, убившему и ограбившему своего коллегу-врача. Конфликт, по материалам суда, начался как бытовой, но завершился трагически.

Спорт — неделя медалей

На этой неделе страна снова переживала за алматинский «Кайрат» в Лиге чемпионов. Матч против кипрского «Пафоса» выдался напряженным и завершился ничьей. По итогам игры тренер «Кайрата» подчеркнул, что команда создала достаточно моментов, но не реализовала преимущество, а тренер «Пафоса», наоборот, заметил, что его команда могла выиграть. Что также примечательно, сейв вратаря Анарбекова попал в подборку лучших эпизодов недели.

По итогам чемпионата страны по боксу главный тренер сборной подвел итоги и оценил состояние состава. Геннадий Головкин обозначил свою цель на выборах президента World Boxing. А на теннисном фронте Елена Рыбакина в третий раз подряд вышла на Итоговый турнир WTA.

На юношеских Азиатских играх в Бахрейне Казахстан провел неделю особенно ярко — первое «золото», затем второе. После этого победы Амелины Бакиевой и Санжара Картая, успешное выступление в ММА, серебро Ералы Ордабаева и Санжара Имангали. «Золото» взяла и сборная по велоспорту, параллельно Казахстан пополнил копилку еще одним серебром. Также таеквондист Жанабек Шамуратов принес «серебро».

Искусство и культура

Казахстанский режиссер вошел в команду нового международного проекта, над которым работает Джеки Чан — работа обещает стать крупной и масштабной. Готовится к публикации исторический роман о прославленном внуке Чингисхана, о хане Бату.

Димаш Кудайберген в ближайшее время выступит сразу на двух крупных международных площадках — фестивале в Египте и крупнейшем музыкальном событии во Вьетнаме.

Происшествия

В Актюбинской области произошла трагедия — в четверг крупное ДТП унесло жизни 12 человек. На месте происшествия оперативно ограничили движение и направили спецгруппу МВД для расследования. Пострадавших в ДТП госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь, четверым назначили интенсивную противошоковую терапию в отделении реанимации, позже стало известно, что троих пациентов доставили в областной центр, а 16-летнего мальчика в тяжелом состоянии перевели в областную детскую больницу. Обстоятельства аварии пока уточняются. Ситуация оказалась настолько серьезной, что к разбору последствий подключилась правительственная комиссия при участии руководства сразу нескольких министерств и областных властей, чтобы оценить ситуацию на месте и скоординировать дальнейшие меры.

Жителей Алматы на неделе взбудоражило срочное оповещение о землетрясении — сообщение пришло внезапно и без пояснений, из-за чего многие решили, что толчки уже происходят. Позже специалисты уточнили, что сейсмическая активность действительно фиксировалась, но угрозы для города не было. В ДЧС пояснили, что уведомление отправилось автоматически по алгоритму системы предупреждения, а в МЧС не исключили, что произошел технический сбой, и теперь проверяют корректность работы оповещения.