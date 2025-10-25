РУ
    14:21, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Санжар Картай завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Бахрейне

    Команда Казахстана по ММА отметилась второй золотой медалью на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    п
    Фото: НОК

    В финале казахстанский боец Санжар Картай одержал победу над Султанахмедом Султанахмедовым (Бахрейн). Он выступал в весе до 65 килограммов.

    п
    Фото: НОК

    Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по ММА Амелина Бакиева (до 50 кг) взяла золотую медаль юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн).

    Теперь в активе сборной Казахстана четыре «золота». Первыми стали команда по велоспорту на шоссе и таеквондистка Айым Серикбаева.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ММА Азиатские игры
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
