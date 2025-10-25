14:21, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Санжар Картай завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Бахрейне
Команда Казахстана по ММА отметилась второй золотой медалью на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В финале казахстанский боец Санжар Картай одержал победу над Султанахмедом Султанахмедовым (Бахрейн). Он выступал в весе до 65 килограммов.
Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по ММА Амелина Бакиева (до 50 кг) взяла золотую медаль юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн).
Теперь в активе сборной Казахстана четыре «золота». Первыми стали команда по велоспорту на шоссе и таеквондистка Айым Серикбаева.