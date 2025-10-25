Санжар Картай завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Бахрейне

В финале казахстанский боец Санжар Картай одержал победу над Султанахмедом Султанахмедовым (Бахрейн). Он выступал в весе до 65 килограммов.

Фото: НОК

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по ММА Амелина Бакиева (до 50 кг) взяла золотую медаль юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн).

Теперь в активе сборной Казахстана четыре «золота». Первыми стали команда по велоспорту на шоссе и таеквондистка Айым Серикбаева.