    16:05, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал первое «золото» на юношеских Азиатских играх

    Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала золотую медаль на юношеских Азиатских играх-2025 в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК. 

    велоспорт
    Фото: пресс-служба НОК Казахстана

    Наши спортсмены выиграли командную гонку с раздельным стартом (смешанная эстафета). 

    После первого этапа Казахстан занимал промежуточное третье место. Однако на заключительном втором сумел отыграть отставание и финишировать первым. Страну представили Кирилл Полышев, Данил Третьяков, Ринат Ерик, Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова, Анель Ташбай.

    После пересмотра результатов Иран значится в протоколе как нефинишировавший участник. Тайбэй переместился на второе место, а третьим стал Китай.

    Отметим, что это первая золотая медаль у сборной на этой Азиаде.

    Напомним, женская сборная Казахстана по гандболу одержала победу со счетом 40:24. Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде.  Легкоатлетка Виктория Мельникова принесла Казахстана вторую серебряную медаль.   

    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Золото
