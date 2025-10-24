Казахстан завоевал первое «золото» на юношеских Азиатских играх

Наши спортсмены выиграли командную гонку с раздельным стартом (смешанная эстафета).

После первого этапа Казахстан занимал промежуточное третье место. Однако на заключительном втором сумел отыграть отставание и финишировать первым. Страну представили Кирилл Полышев, Данил Третьяков, Ринат Ерик, Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова, Анель Ташбай.

После пересмотра результатов Иран значится в протоколе как нефинишировавший участник. Тайбэй переместился на второе место, а третьим стал Китай.

Отметим, что это первая золотая медаль у сборной на этой Азиаде.

Напомним, женская сборная Казахстана по гандболу одержала победу со счетом 40:24. Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде. Легкоатлетка Виктория Мельникова принесла Казахстана вторую серебряную медаль.