Казахстан завоевал второе «серебро» на юношеских Азиатских играх
Азиатские юношеские игры 2025 продолжаются в Манаме, Бахрейн. Казахстанцы завоевали четыре медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Легкоатлетка Виктория Мельникова принесла Казахстана вторую серебряную медаль. Спортсменка успешно выступила в финальном забеге на 1500 метров. Мельникова преодолела дистанцию за 4:51.61.
Золотую медаль завоевала Назима Рахимжонова (Узбекистан) — 4:51.20. Третьей стала Санипа Гимхани (Шри-Ланка) — 4:52.32. Казахстанка Агата Красаева стала седьмой.
Отметим, что в активе сборной Казахстана четыре медали. Ранее вторым стал Рамазан Айнегов (триатлон). На третью ступень пьедестала поднялись Глеб Клепинин (легкая атлетика) и Алиям Азизова (пенчак силат).
Напомним, женская сборная Казахстана по гандболу одержала победу со счетом 40:24. Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде.