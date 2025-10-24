Казахстан завоевал второе «серебро» на юношеских Азиатских играх

Легкоатлетка Виктория Мельникова принесла Казахстана вторую серебряную медаль. Спортсменка успешно выступила в финальном забеге на 1500 метров. Мельникова преодолела дистанцию за 4:51.61.

Золотую медаль завоевала Назима Рахимжонова (Узбекистан) — 4:51.20. Третьей стала Санипа Гимхани (Шри-Ланка) — 4:52.32. Казахстанка Агата Красаева стала седьмой.

Отметим, что в активе сборной Казахстана четыре медали. Ранее вторым стал Рамазан Айнегов (триатлон). На третью ступень пьедестала поднялись Глеб Клепинин (легкая атлетика) и Алиям Азизова (пенчак силат).

Напомним, женская сборная Казахстана по гандболу одержала победу со счетом 40:24. Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде.