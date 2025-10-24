РУ
    18:46, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде в Бахрейне

    Мужская команда Казахстана по пляжному волейболу добилась очередной победы на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде
    Фото: Сали Сабиров / НОК РК

    В матче группового раунда Алихан Агабек и Оразали Сагыныш сыграли против Ирана.

    Встреча завершилась победой Казахстана со счетом 2:1.

    Наш дуэт набрал 8 очков и удерживает лидерство в группе А.

    Напомним, что сегодня Казахстан уже одержал четыре победы в ММА на юношеских Азиатских играх.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
