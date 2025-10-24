Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде в Бахрейне

В матче группового раунда Алихан Агабек и Оразали Сагыныш сыграли против Ирана.

Встреча завершилась победой Казахстана со счетом 2:1.

Наш дуэт набрал 8 очков и удерживает лидерство в группе А.

Напомним, что сегодня Казахстан уже одержал четыре победы в ММА на юношеских Азиатских играх.