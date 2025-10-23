Юношеские Азиатские игры: Казахстан одержал четыре победы в ММА

У парней в весовой категории до 80 килограммов Нуртилеу Отеген единогласным решением судей одержал победу над Мусо Иброхимзадой (Таджикистан).

Амелина Бакиева в свою очередь досрочно выиграла у Фотимы Фозиловой (Таджикистан).

В весе до 50 килограммов Санжар Имангали оказался сильнее Абдуллы Альдармаки (ОАЭ).

Альтаир Мейирханов (до 60 кг) единогласным решением судей одержал победу над Ахмадом Абдулрахимом (ОАЭ).

Отметим, что соревнования по ММА проходят впервые в истории юношеских Азиатских игр.