Амелина Бакиева завоевала «золото» юношеских Азиатских игр в Бахрейне

В финале весовой категории до 50 килограммов казахстанка одержала досрочную победу над Шрией Сатам из Индии.

Отмечается, что в активе сборной Казахстана теперь уже три «золота». Ранее первыми стали команда по велоспорту на шоссе и таеквондистка Айым Серикбаева.

Напомним, женская сборная Казахстана по гандболу одержала победу со счетом 40:24. Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде.