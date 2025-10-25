РУ
    12:24, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Амелина Бакиева завоевала «золото» юношеских Азиатских игр в Бахрейне

    Представительница команды Казахстана по ММА Амелина Бакиева завоевала золотую медаль юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК

    В финале весовой категории до 50 килограммов казахстанка одержала досрочную победу над Шрией Сатам из Индии.

    Отмечается, что в активе сборной Казахстана теперь уже три «золота». Ранее первыми стали команда по велоспорту на шоссе и таеквондистка Айым Серикбаева.

    Напомним, женская сборная Казахстана по гандболу одержала победу со счетом 40:24. Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде. 

    Спорт спортсмены Казахстана ММА Азиатские игры
