12:24, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Амелина Бакиева завоевала «золото» юношеских Азиатских игр в Бахрейне
Представительница команды Казахстана по ММА Амелина Бакиева завоевала золотую медаль юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В финале весовой категории до 50 килограммов казахстанка одержала досрочную победу над Шрией Сатам из Индии.
Отмечается, что в активе сборной Казахстана теперь уже три «золота». Ранее первыми стали команда по велоспорту на шоссе и таеквондистка Айым Серикбаева.
Напомним, женская сборная Казахстана по гандболу одержала победу со счетом 40:24. Казахстанские пляжники возглавили группу на юношеской Азиаде.