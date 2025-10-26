23:23, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Сборная Казахстана по велоспорту выиграла «золото» юношеских Азиатских игр
Первое «золото» на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевала сборная Казахстана по велоспорту, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК.
Казахстанские спортсмены выиграли командную гонку с раздельным стартом (смешанная эстафета).
После первого этапа Казахстан занимал промежуточное третье место. Однако на заключительном втором сумел отыграть отставание и финишировать первым.
Страну представили Кирилл Полышев, Данил Третьяков, Ринат Ерик, Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова, Анель Ташбай.
Напомним, боец ММА Ералы Ордабаев взял «серебро» юношеских игр в Бахрейне, Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали, а Нуртилеу Отеген – «серебро».