Боец ММА Ералы Ордабаев взял «серебро» юношеских игр в Бахрейне

Ералы Ордабаев боролся в Бахрейне за победу в весовой категории до 75 килограммов, и в финале уступил представителю Саудовской Аравии Абдулелаху Миралему.

Соревнования по ММА впервые в истории включены в программу юношеских Азиатских игр.

Напомним, ранее на этих соревнованиях боец из Казахстана Санжар Имангали завоевал серебряную медаль. В финале Имангали уступил представителю Узбекистана Авазу Анварову и стал вторым призёром турнира.

Кроме того, бойцы ММА Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали юношеских Азиатских игр в Бахрейне, а Нуртилеу Отеген взял «серебро».