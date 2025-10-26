18:10, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Боец ММА Ералы Ордабаев взял «серебро» юношеских игр в Бахрейне
Казахстанский спортсмен стал серебряным призером юношеских Азиатских игр-2025, проходящих в Манаме, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Ералы Ордабаев боролся в Бахрейне за победу в весовой категории до 75 килограммов, и в финале уступил представителю Саудовской Аравии Абдулелаху Миралему.
Соревнования по ММА впервые в истории включены в программу юношеских Азиатских игр.
Напомним, ранее на этих соревнованиях боец из Казахстана Санжар Имангали завоевал серебряную медаль. В финале Имангали уступил представителю Узбекистана Авазу Анварову и стал вторым призёром турнира.
Кроме того, бойцы ММА Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали юношеских Азиатских игр в Бахрейне, а Нуртилеу Отеген взял «серебро».