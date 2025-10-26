РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:10, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Боец ММА Ералы Ордабаев взял «серебро» юношеских игр в Бахрейне

    Казахстанский спортсмен стал серебряным призером юношеских Азиатских игр-2025, проходящих в Манаме, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Боец ММА Ералы Ордабаев из Казахстана взял «серебро» юношеских игр в Бахрейне
    Фото: пресс-служба НОК Казахстана

    Ералы Ордабаев боролся в Бахрейне за победу в весовой категории до 75 килограммов, и в финале уступил представителю Саудовской Аравии Абдулелаху Миралему.

    Соревнования по ММА впервые в истории включены в программу юношеских Азиатских игр.

    Напомним, ранее на этих соревнованиях боец из Казахстана Санжар Имангали завоевал серебряную медаль. В финале Имангали уступил представителю Узбекистана Авазу Анварову и стал вторым призёром турнира.

    Кроме того, бойцы ММА Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали юношеских Азиатских игр в Бахрейне, а Нуртилеу Отеген взял «серебро».

     

