16:08, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Боец ММА Санжар Имангали стал серебряным призером на юношеской Азиаде
Казахстанский боец Санжар Имангали завоевал серебряную медаль в соревнованиях по ММА (модерн) на юношеских Азиатских играх-2025 в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсмен выступал в весовой категории до 50 кг.
В финале Имангали уступил представителю Узбекистана Авазу Анварову и стал вторым призёром турнира.
Ранее сообщалось, что бойцы ММА Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали юношеских Азиатских игр в Бахрейне, а Нуртилеу Отеген взял «серебро».