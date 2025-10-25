РУ
    Боец ММА Санжар Имангали стал серебряным призером на юношеской Азиаде

    Казахстанский боец Санжар Имангали завоевал серебряную медаль в соревнованиях по ММА (модерн) на юношеских Азиатских играх-2025 в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК

    Спортсмен выступал в весовой категории до 50 кг.

    Фото: НОК

    В финале Имангали уступил представителю Узбекистана Авазу Анварову и стал вторым призёром турнира.

    Фото: НОК

    Ранее сообщалось, что бойцы ММА Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали юношеских Азиатских игр в Бахрейне, а Нуртилеу Отеген взял «серебро».

