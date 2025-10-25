Боец ММА Санжар Имангали стал серебряным призером на юношеской Азиаде

Спортсмен выступал в весовой категории до 50 кг.

Фото: НОК

В финале Имангали уступил представителю Узбекистана Авазу Анварову и стал вторым призёром турнира.

Фото: НОК

Ранее сообщалось, что бойцы ММА Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали юношеских Азиатских игр в Бахрейне, а Нуртилеу Отеген взял «серебро».