Нуртилеу Отеген взял «серебро» юношеских Азиатских игр в Бахрейне

Отеген участвовал в весовой категории до 80 килограммов. В решающем поединке нашему бойцу противостоял иранец Амирмахди Вазифех.

Бой получился напряжённым и конкурентным. И победитель определился лишь в овертайме. Амирмахди провел болевой прием и завоевал «золото».

Нуртилеу Отеген завершил ЮАИ на втором месте.

Ранее сообщалось, что Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали юношеских Азиатских игр в Бахрейне.