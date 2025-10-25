15:12, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Нуртилеу Отеген взял «серебро» юношеских Азиатских игр в Бахрейне
Казахстанский боец ММА Нуртилеу Отеген выступил в финале юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Отеген участвовал в весовой категории до 80 килограммов. В решающем поединке нашему бойцу противостоял иранец Амирмахди Вазифех.
Бой получился напряжённым и конкурентным. И победитель определился лишь в овертайме. Амирмахди провел болевой прием и завоевал «золото».
Нуртилеу Отеген завершил ЮАИ на втором месте.
Ранее сообщалось, что Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали юношеских Азиатских игр в Бахрейне.