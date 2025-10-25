РУ
    15:12, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нуртилеу Отеген взял «серебро» юношеских Азиатских игр в Бахрейне

    Казахстанский боец ММА Нуртилеу Отеген выступил в финале юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    а
    Фото: НОК

    Отеген участвовал в весовой категории до 80 килограммов. В решающем поединке нашему бойцу противостоял иранец Амирмахди Вазифех.

    Бой получился напряжённым и конкурентным. И победитель определился лишь в овертайме. Амирмахди провел болевой прием и завоевал «золото».

    Нуртилеу Отеген завершил ЮАИ на втором месте.

    Ранее сообщалось, что Санжар Картай и Амелина Бакиева завоевали золотые медали юношеских Азиатских игр в Бахрейне.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ММА Азиатские игры
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
