Озвучены детали о землетрясении, о котором оповестили алматинцев

Согласно сообщению, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 23 октября 2025 гдоа в 12:20 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

— Эпицентр расположен в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Координаты эпицентра: 42.032º с. ш. 76.784º в. д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.9. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64), расчетная интенсивность (в баллах) — нет ощутимости, — сообщили в МЧС РК.

Напомним, что сегодня алматинцам пришло оповещение о землетрясении



