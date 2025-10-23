12:41, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
Озвучены детали о землетрясении, о котором оповестили алматинцев
В 12:34 по местному времени МЧС сообщило подробности о землетрясении в Кыргызстане, которое привело ко включению оповещения, передает Kazinform.
Согласно сообщению, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 23 октября 2025 гдоа в 12:20 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
— Эпицентр расположен в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Координаты эпицентра: 42.032º с. ш. 76.784º в. д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.9. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64), расчетная интенсивность (в баллах) — нет ощутимости, — сообщили в МЧС РК.
Напомним, что сегодня алматинцам пришло оповещение о землетрясении