Алматинцам пришло срочное оповещение о землетрясении: что случилось

Также на улицах прозвучали сирены и объявление о том, что нужно всем выйти на улицу.

Скриншот оповещения

Официальных объяснений по поводу включения оповещений и предупреждения о необходимости эвакуаций из зданий пока нет. Подземные толки в городе не ощущалист.

По данным зарубежных сейсмодатчиков, в это время в Кыргыстане на южном берегу Иссык-куля произошло землетрясение магнитудой 4.

— Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК зарегистрировано землетрясение. По предварительной информации сейсмособытие зафиксировано в Алматы. Сведения об ощутимости уточняются, — говорится в сообщении МЧС РК.

Напомним, что аналогичное оповещение алматинцы получали 21 сентября — подземных толков никто не чувствовал.



