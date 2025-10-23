Алматинцам пришло срочное оповещение о землетрясении: что случилось
На смартфоны алматинцев 23 октября в 12:23 пришло президентское оповещение о землетрясении, передает Kazinform.
Также на улицах прозвучали сирены и объявление о том, что нужно всем выйти на улицу.
Официальных объяснений по поводу включения оповещений и предупреждения о необходимости эвакуаций из зданий пока нет. Подземные толки в городе не ощущалист.
По данным зарубежных сейсмодатчиков, в это время в Кыргыстане на южном берегу Иссык-куля произошло землетрясение магнитудой 4.
— Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК зарегистрировано землетрясение. По предварительной информации сейсмособытие зафиксировано в Алматы. Сведения об ощутимости уточняются, — говорится в сообщении МЧС РК.
Напомним, что аналогичное оповещение алматинцы получали 21 сентября — подземных толков никто не чувствовал.