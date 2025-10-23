РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:31, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Алматинцам пришло срочное оповещение о землетрясении: что случилось

    На смартфоны алматинцев 23 октября в 12:23 пришло президентское оповещение о землетрясении, передает Kazinform.

    Изображение: t.me/almatyquake

    Также на улицах прозвучали сирены и объявление о том, что нужно всем выйти на улицу.

    Скриншот оповещения

    Официальных объяснений по поводу включения оповещений и предупреждения о необходимости эвакуаций из зданий пока нет. Подземные толки в городе не ощущалист.

    По данным зарубежных сейсмодатчиков, в это время в Кыргыстане на южном берегу Иссык-куля произошло землетрясение магнитудой 4.

    — Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК зарегистрировано землетрясение. По предварительной информации сейсмособытие зафиксировано в Алматы. Сведения об ощутимости уточняются, — говорится в сообщении МЧС РК.

    Напомним, что аналогичное оповещение алматинцы получали 21 сентября — подземных толков никто не чувствовал.

    Теги:
    Землетрясение Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
