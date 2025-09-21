Алматинцы получили оповещение о землетрясении

В уведомлении говорилось следующее:

— Национальное оповещение! Внимание! Землетрясение! Укройтесь в безопасных местах. После завершения толчков эвакуируйтесь из зданий на безопасное расстояние! Внимательно следите за указаниями уполномоченных органов. Дополнительная информация — на сайтах и в социальных сетях ДЧС и акимата города Алматы.

Сообщение вызвало панику среди горожан. В то же время в департаменте по чрезвычайным ситуациям призвали сохранять спокойствие, подчеркнув, что никаких данных от сейсмологов не поступало.