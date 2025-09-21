РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:37, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Алматинцы получили оповещение о землетрясении

    Сегодня около 16:26 жители Алматы получили на свои телефоны экстренное оповещение о землетрясении. При этом никаких толчков в городе не ощущалось, передает корреспондент агентства Kazinform.

    система мгновенного оповещения
    Фото: кадр из видео YouTube/Everbridge

    В уведомлении говорилось следующее:

    — Национальное оповещение! Внимание! Землетрясение! Укройтесь в безопасных местах. После завершения толчков эвакуируйтесь из зданий на безопасное расстояние! Внимательно следите за указаниями уполномоченных органов. Дополнительная информация — на сайтах и в социальных сетях ДЧС и акимата города Алматы.

    Сообщение вызвало панику среди горожан. В то же время в департаменте по чрезвычайным ситуациям призвали сохранять спокойствие, подчеркнув, что никаких данных от сейсмологов не поступало.

    Еламан Турысбеков
