    16:15, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане впервые утвердили нацстандарты по искусственному интеллекту

    Разработаны семь стандартов, которые задают единые правила для всех, кто работает с технологиями ИИ — от разработчиков и бизнеса до государственных структур, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

    Қазақстанда жасанды интеллект жөніндегі ұлттық стандарттар бекітілді
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    Один из ключевых документов СТ РК ISO/IEC 5339. Он описывает общие принципы для всех типов ИИ-приложений — от разговорных систем, как ChatGPT, до промышленных и медицинских решений.

    В одном из стандартов отдельно отмечается необходимость защищать конфиденциальность пользователей. Это означает не только безопасность данных, используемых при обучении и работе системы, но и предотвращение несанкционированного доступа, а также контроль над тем, чтобы ИИ не мог случайно раскрывать личную информацию.

    — Новые стандарты также могут стать основой для сертификации организаций, работающих с искусственным интеллектом. Это позволит казахстанским компаниям подтверждать соответствие международным требованиям и повысит доверие со стороны партнеров и потребителей как внутри страны, так и на внешних рынках, — отметили в ведомстве.

    Параллельно прорабатывается создание испытательно-эталонного центра по искусственному интеллекту, в структуре которого будет действовать AI Standards Hub — лаборатория, центр сертификации и испытаний. Центр станет площадкой для сотрудничества с ISO, ITU, ОЭСР и другими международными организациями, определяющими будущее ответственного использования искусственного интеллекта.

    — Утверждение нацстандартов в сфере ИИ важный шаг в реализации Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы, утвержденной Правительством страны, — подчеркивают в Минторговли и интеграции РК.

    Ранее в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК рассказали о том, как государственные органы сегодня внедряют ИИ-проекты в свою работу, и кто стоит за их разработкой.

    Закон и право Минторговли и интеграции Искусственный интеллект ИИ
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
