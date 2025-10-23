Сенат вернул в Мажилис законопроект об искусственном интеллекте

Как сообщила депутат Бибигуль Аккожина, законопроект направлен на формирование современной правовой базы для регулирования процессов цифровизации, безопасного внедрения искусственного интеллекта и совершенствования действующего законодательства.

— Сегодня такие современные технологии, как искусственный интеллект (ИИ), большие данные, блокчейн не только повышают эффективность институтов, но и открывают новые возможности для прозрачности, инклюзии и устойчивого экономического роста. Казахстан демонстрирует устойчивое продвижение в области цифрового развития. Согласно отчету Стэнфордского университета The AI Index Report (2024), Казахстан вошел в топ-15 стран мира, адаптирующих национальное законодательство под развитие технологий искусственного интеллекта. На сегодня в этой сфере активно работают 27 университетов и 6 научных институтов в 11 регионах, в исследованиях задействованы 479 ученых. Реализуется 62 проекта по области искусственного интеллекта, — отметила сенатор.

Наибольшая концентрация проектов наблюдается в Алматы и Астане, особое внимание уделяется передовому производству, цифровым технологиям, космической и медицинской отрасли.

По словам депутат, внедрение ИИ невозможно без прочной нормативной базы. Закон «Об искусственном интеллекте» направлен на обеспечение безопасного и этичного внедрения ИИ, защиту прав и свобод физических лиц, а также на стимулирование инновационного развития.

Устанавливается классификация систем ИИ по трем основным признакам: 1) по степени риска, 2) по степени автономности, 3) по режиму использования.

Вместе с тем, Законом предусмотрены:

•⁠ ⁠принципы регулирования — законность, прозрачность, приоритет человека, защита данных и безопасность;

•⁠ ⁠обязательная маркировка синтетического контента, создаваемого системами искусственного интеллекта;

•⁠ ⁠вопросы регулирования интеллектуальной собственности;

•⁠ ⁠перечень доверенных систем высокой степени риска и порядок их аудита;

Закон содержит и жесткие ограничения, направленные на защиту человека и общества от потенциально опасных технологий.

На территории РК запрещаются создание и эксплуатация систем ИИ, обладающих следующими функциональными возможностями:

1) использование подсознательных, манипулятивных или иных методов, искажающих поведение человека и ограничивающих способность принимать осознанные решения, которые могут причинить вред;

2) использование моральной и физической уязвимости человека из-за возраста, инвалидности, социального положения и любых иных обстоятельств с целью причинения вреда;

3) оценка и классификация физических лиц или группы лиц в течение определенного периода времени на основе их социального поведения или известных и прогнозируемых личных характеристик;

4) сбор и обработка персональных данных с нарушением законодательства;

5) классификация физических лиц на основе их биометрических данных для формирования выводов об их расе, политических взглядах, религиозной принадлежности в целях использования для какой-либо дискриминации;

6) определение эмоций человека без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных законами;

7) создание и распространение запрещенных законами результатов деятельности систем ИИ.

Закон также определяет систему государственного регулирования в сфере ИИ. Полномочия распределяются между Правительством РК, уполномоченным органом и оператором национальной платформы. В январе 2024 года Правительство определило АО «Национальные информационные технологии» оператором национальной платформы.

Вместе с тем, Аккожина отметила, что разработка базового Закона потребовала внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации» является комплексным пакетом поправок, направленных на согласование норм в смежных сферах — от персональных данных до лицензирования цифровых технологий. Документом предусматриваются:

•⁠ ⁠единые подходы к применению технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики;

•⁠ ⁠уточнение понятий автоматизированной обработки данных;

•⁠ ⁠лицензирование деятельности, связанной с информационной безопасностью;

•⁠ ⁠в сфере масс-медиа — обязанность указывать, если контент создан с применением искусственного интеллекта;

•⁠ ⁠обеспечение прозрачности товарооборота через использование контрольно-кассовых машин с функцией считывания идентификаторов товаров.

Эти меры направлены на повышение доверия к цифровым технологиям, защиту прав физических лиц и формирование безопасной цифровой экосистемы.