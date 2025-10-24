РУ
    12:07, 24 Октябрь 2025

    ДТП в Актюбинской области: троих пострадавших доставят в областной центр

    Одного из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Актюбинской области — подростка — доставят в областную детскую больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    Состояние пострадавших в ДТП в Актюбинской области все еще тяжелое. Как сообщил руководитель областного управления здравоохранения Ерлан Султангереев, принято решение перевезти троих пострадавших в областной центр.

    — Сегодня мы доставим в город санавиацией троих пациентов. Один из них — 16-летний мальчик. Его состояние тяжелое. За подростком мы специально отправили детскую бригаду. Во время транспортировки детские врачи будут рядом с ним. Вчера я встретился с семьями пострадавших, разъяснил, какое проводится лечение. Сейчас мы на связи с Национальным центром оперативной медицины. При необходимости отправим в Астану с помощью санавиации. Сейчас такой необходимости нет. Все проходят полное обследование, — сказал Е.Султангереев.

    Ранее сообщалось, что озвучена предварительная версия трагедии, случившейся в Актюбинской области.

    Напомним, 23 октября на автодороге Самара — Шымкент вблизи посёлка Белкопа произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины «ГАЗель».

    После дорожно-транспортного происшествия на трассе в Актюбинской области ограничили движение.

    Из МВД направили спецгруппу для расследования происшествия.

