Спецгруппу для расследования ДТП в Актюбинской области направили из МВД

Из центрального аппарата МВД спецбортом направлена группа для расследования и установления обстоятельств происшествия.

— Ход расследования взят на личный контроль министра внутренних дел. По поручению министра также будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению. Будут приняты все меры для оперативного расследования и проведения всех необходимых процедур, — отметил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, что по факту ДТП начато досудебное расследование. В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек доставлены в медицинское учреждение.

Позже после ДТП на трассе в Актюбинской области ограничили движение.