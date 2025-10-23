РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:02, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Спецгруппу для расследования ДТП в Актюбинской области направили из МВД

    По факту дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области возбуждено уголовное дело, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Спецгруппу для расследования ДТП в Актюбинской области направили из МВД
    Фото: МВД РК

    Из центрального аппарата МВД спецбортом направлена группа для расследования и установления обстоятельств происшествия.

    — Ход расследования взят на личный контроль министра внутренних дел. По поручению министра также будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению. Будут приняты все меры для оперативного расследования и проведения всех необходимых процедур, — отметил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

    Напомним, что по факту ДТП начато досудебное расследование. В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек доставлены в медицинское учреждение.

    Позже после ДТП на трассе в Актюбинской области ограничили движение.

    Динара Жусупбекова
