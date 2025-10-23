После ДТП на трассе в Актюбинской области ограничили движение

По инфомации КазАвтоЖол, в связи с дорожно-транспортным происшествием на участке автодороги республиканского значения «гр. РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр КНР» км 844-965, (уч. г. Хромтау-п.Карабутак) введено ограничение движения всех видов транспортных средств.

Напомним, что по факту ДТП начато досудебное расследование. В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек доставлены в медицинское учреждение.