    11:31, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    После ДТП на трассе в Актюбинской области ограничили движение

    На автодороге Самара — Шымкент вблизи посёлка Белкопа в Актюбинской области произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины «ГАЗель», передает агентство Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: pixabay.com

    По инфомации КазАвтоЖол, в связи с дорожно-транспортным происшествием на участке автодороги республиканского значения «гр. РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр КНР» км 844-965, (уч. г. Хромтау-п.Карабутак) введено ограничение движения всех видов транспортных средств.

    Напомним, что по факту ДТП начато досудебное расследование. В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек доставлены в медицинское учреждение.

    Динара Жусупбекова
    Автор
