12 человек погибли в ДТП в Актюбинской области

По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Установлено, что пассажирская автомашина «ГАЗель» официально осуществляла перевозку пассажиров из посёлка имени Жургенева в областной центр.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия.

По информации акимата Актюбинской области, состояние пяти человек, доставленных в медицинское учреждение: у троих — тяжелое, у двоих — средней тяжести. Один человек отказался от госпитализации. Пострадавшие доставлены в Хромтаускую районную больницу.

Аким области Асхат Шахаров выехал на место дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в в сентябре в Мангистау в результате трагического дорожно-транспортного происшествия погибли 10 человек. Все они прибыли из разных регионов страны и направлялись к подземной мечети Бекет ата.