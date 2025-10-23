РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:56, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    12 человек погибли в ДТП в Актюбинской области

    23 октября на автодороге Самара — Шымкент вблизи посёлка Белкопа произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины «ГАЗель», передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП Актюбинской области.

    дтп
    Фото: Canva

    По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.

    В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек доставлены в медицинское учреждение.

    По факту ДТП начато досудебное расследование. Установлено, что пассажирская автомашина «ГАЗель» официально осуществляла перевозку пассажиров из посёлка имени Жургенева в областной центр.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия.

    По информации акимата Актюбинской области, состояние пяти человек, доставленных в медицинское учреждение: у троих — тяжелое, у двоих — средней тяжести. Один человек отказался от госпитализации. Пострадавшие доставлены в Хромтаускую районную больницу.

    Аким области Асхат Шахаров выехал на место дорожно-транспортного происшествия.

    Напомним, в в сентябре в Мангистау в результате трагического дорожно-транспортного происшествия погибли 10 человек. Все они прибыли из разных регионов страны и направлялись к подземной мечети Бекет ата.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Происшествия Авария Актюбинская область
    Динара Жусупбекова
    Автор
