ДТП в Актюбинской области: озвучена предварительная версия трагедии

После ДТП на трассе Самара — Шымкент на место происшествия выехал начальник областного ДП Абай Жусупов. Он озвучил предварительную версию происшествия.

— Грузовик выехал на полосу встречного движения. По данному факту начато досудебное расследование. Как стало известно, транспорт «ГАЗель» официально занимался перевозкой пассажиров из села Жургенева в областной центр. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативной группы и ДЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия, — рассказал начальник областного ДП Абай Жусупов.

Как сообщает пресс-служба областного ДП, с начала года на трассе Самара — Шымкент зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, 25 человек погибли, 181 ранен. На трассе Актобе — Карабутак произошло 47 дорожно-транспортных происшествий, 13 человек погибли, 111 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области 12 человек погибли в ДТП. По информации акимата Актюбинской области, состояние пяти человек, доставленных в медицинское учреждение: у троих — тяжелое, у двоих — средней тяжести.

Напомним, после дорожно-транспортного происшествия на трассе в Актюбинской области ограничили движение. Из МВД направили спецгруппу для расследования дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области.