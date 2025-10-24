Возможно, произошел сбой в системе — МЧС о землетрясении в Алматы

— Те системы, которые у нас на станциях установлены, возможно, в самой системе сбой произошел. Чувствительность, там маленькое землетрясение было — 2-3 балла. Система настроена была на пять баллов, чтобы система оповещения уходила, скорее всего, внутри что-то произошло, — объяснил вице-министр.

Он отметил, что специалисты МЧС совместно с подрядной организацией уже проводят проверку оборудования.

— Я думаю, мы эту систему, работу наладим. Начальник департамент по Алматы выступил с обращением, что нет повода для беспокойства. Поэтому сейчас комиссия наша работает непосредственно с поставщиками, которые ставили это оборудование, — добавил Кеген Турсынбаев.

Напомним, на смартфоны алматинцев 23 октября в 12:23 пришло президентское оповещение о землетрясении.

По данным МЧС Казахстана, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» 23 октября 2025 гдоа в 12:20 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана, ощутимости на территории Казахстана не зафиксировано.