    18:53, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Возможно, произошел сбой в системе — МЧС о землетрясении в Алматы

    Вице-министр МЧС Кеген Турсынбаев в кулуарах Сената прокомментировал оповещение о землетрясении, которое получили сегодня алматинцы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Те системы, которые у нас на станциях установлены, возможно, в самой системе сбой произошел. Чувствительность, там маленькое землетрясение было — 2-3 балла. Система настроена была на пять баллов, чтобы система оповещения уходила, скорее всего, внутри что-то произошло, — объяснил вице-министр. 

    Он отметил, что специалисты МЧС совместно с подрядной организацией уже проводят проверку оборудования.

    — Я думаю, мы эту систему, работу наладим. Начальник департамент по Алматы выступил с обращением, что нет повода для беспокойства. Поэтому сейчас комиссия наша работает непосредственно с поставщиками, которые ставили это оборудование, — добавил Кеген Турсынбаев.

    Напомним, на смартфоны алматинцев 23 октября в 12:23 пришло президентское оповещение о землетрясении. 

    По данным МЧС Казахстана, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» 23 октября 2025 гдоа в 12:20 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана, ощутимости на территории Казахстана не зафиксировано.

    Теги:
    МЧС Землетрясение Алматы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
