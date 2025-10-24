Димаш Кудайберген выступит на фестивале в Египте

Фестиваль объединяет самых разных артистов — от всемирно известных оркестров и солистов до знаковых исполнителей, которые определяют нашу эпоху. На фестивале ждут выступления, выходящие за рамки музыки как таковой, представляя широкий спектр искусств и культур.

Созданный для того, чтобы вдохновлять новые поколения, разжигать любопытство и углублять понимание музыкального искусства во всех его формах и жанрах, «The Pyramids Echo» — это больше, чем фестиваль, это шаг вперед. Он стремится изменить восприятие музыки: не просто как развлечения, но как отголоска истории, источника знаний и традиции будущего.

Ранее в честь концерта Димаша испанские фанаты запустили автобусную рекламу в Барселоне.