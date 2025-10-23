Флаг Казахстана подняли в Нью-Йорке в честь Дня Республики

В мероприятии приняли участие представители мэрии Нью-Йорка, дипломатического корпуса, Постоянного представительства Казахстана при ООН, Генерального консульства Казахстана в Нью-Йорке, а также члены казахской общины и студенты.

Особое значение мероприятию в этом году придала официальная прокламация Мэрии Нью-Йорка, провозгласившая День наследия Казахстана (Kazakhstan Heritage Day).

Этот акт, подписанный от имени мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, стал знаком уважения к Казахстану и признанием вклада казахской общины в культурное и общественное развитие города.

