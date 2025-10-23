РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Флаг Казахстана подняли в Нью-Йорке в честь Дня Республики

    В финансовом центре Манхэттена состоялась церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан в честь Дня Республики, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на МИД РК.

    Флаг Казахстана подняли в Нью-Йорке в честь Дня Республики
    Фото: МИД РК

    В мероприятии приняли участие представители мэрии Нью-Йорка, дипломатического корпуса, Постоянного представительства Казахстана при ООН, Генерального консульства Казахстана в Нью-Йорке, а также члены казахской общины и студенты.

    Особое значение мероприятию в этом году придала официальная прокламация Мэрии Нью-Йорка, провозгласившая День наследия Казахстана (Kazakhstan Heritage Day).

    Этот акт, подписанный от имени мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, стал знаком уважения к Казахстану и признанием вклада казахской общины в культурное и общественное развитие города.

    Напомним, ранее флаг Казахстана назвали самым полным выражением тюркской идентичности. 

    Теги:
    Казахстан Мировые новости США Флаг Казахстана
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают