Флаг Казахстана назвали самым полным выражением тюркской идентичности

Ахмет Саглам тщательно изучил государственный флаг Казахстана. Наша символика ему импонировала уже давно. В результате автор сделал тщательный анализ происхождения всех изображений на нашем флаге и написал книгу «Мифологический подход к флагу Казахстана: его исторические коды».

Фото: Акжигит Чукубаев/Kazinform

— Почему Вы для начала Вашего масштабного проекта по изучению тюркских флагов выбрали именно Казахстан?

— Моя конечная цель, безусловно, представить все флаги тюркского мира. Я работал над своей магистерской диссертацией под названием «Кыргызская этническая идентичность». Я исследовал концепцию «Дети Тюркского Прародителя» в период до советской власти. И в процессе этой работы мой взгляд невольно задержался на флаге Казахстана. Флаг Казахстана занимает особое место в моем личном рейтинге. Он является символом, который наиболее полно демонстрирует и олицетворяет тюркскую наднациональную идентичность, показывает тюркскость как общую нашу идентичность. Именно поэтому я решил начать с него. В целом, моя цель через популяризацию флагов — показать нашим детям и подрастающему поколению нашу родственную близость. Я желаю, чтобы они знали и понимали смысл всех флагов тюркских народов. Благодаря интересу к мифологии, я обнаружил, что визуальные элементы флага Казахстана в своей совокупности символизируют целостность всей тюркской наднациональной идентичности. Тогда я решил: если мы хотим рассказать о всех потомках Тюркского прародителя, то флаг Казахстана — это идеальный, самый наглядный пример этому.

— Что, на Ваш взгляд, является самым завораживающим и уникальным в главной символике Казахстана?

— Самое важное, безусловно, все символы, все тамга, все изображения на флаге Казахстана! Это исконные тамга тюркской культуры. К примеру, возьмем — «Солнце». Для всех тюрков — казахов, кыргызов, турок, азербайджанцев — это общий символ плодородия и женского начала. Тюрки были кочевым народом, который зависел от природы. То есть нет солнца: нет травы, скота, мяса, кумыса, что было основным пропитанием кочевников. Солнце — это источник жизни и священный символ. Оно, кстати, священно не только у нас, но и во многих древних сообществах, например, у хеттов (индоевропейский народ бронзового века, живший в Малой Азии), что придает ему свое рода международное и универсальное значение. Орел и голубой цвет полотна — это также общие символы для всего нашего тюркского народа. А орнаменты у древка, в моем понимании, символизируют, насколько казахи-тюрки являются талантливой и творческой нацией.

— По Вашему мнению,что отличает казахстанский флаг от других символик, в том числе с исторической точки зрения? И как Вы это связываете с нынешним временем?

— Главная казахстанская символика заявляет: «Мы — тюрки!». Все символы на этом флаге говорят об этом. Все изображения являются исконно тюркской символикой. Я считаю, что даже если тогда, такие символы, как солнце или орел, могли быть использованы бессознательно, уже сейчас они вплетены в ДНК и коды тюркских народов. К примеру, разместив где-либо солнце, мы автоматически охватываем и символизируем всю нашу тюркскую общность. Обратите внимание на флаг Организации тюркских государств. Там тоже есть и солнце. Это говорит о том, что такие символы не случайны. История тюрков заключена в тех знаменах, которые мы до сих пор поднимаем ввысь. Мы обязаны сегодня понимать их смысл и передать завтра молодому поколению.

— И в заключение, насколько объективна информация в Вашей книге? Подкрепляется ли она научными данными?

— Вся информация в моей книге основана исключительно на научных исследованиях. В конце книги есть подробный раздел со списком использованных мною источников. Читатель может найти, откуда взята каждая фраза, каждое утверждение о том, что флаг Казахстана, действительно, символизирует исторические коды всех тюркских народов. Это не художественный вымысел, а научная работа, основанная на фактах и конкретных источниках. Я исследовал каждое изображение на голубом полотне и понял, что все это демонстрирует нашу общую культуру, ценности и идентичность тюрок, как народа, который всегда был един.

