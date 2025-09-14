Флаг Казахстана развернули на Демавенде на высоте 5671 метр
Казахстанский альпинист Галымжан Куспанов совершил восхождение на Демавенд – самую высокую вершину Ирана и Ближнего Востока и крупнейший вулкан Азии высотой 5671 метр, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии «AMANAT».
На вершине альпинист торжественно поднял Государственный флаг Казахстана и флаг партии «AMANAT».
По словам спортсмена, каждая вершина для него — это не только испытание характера, но и возможность заявить о Казахстане на мировой арене.
— Когда в руках у тебя развевается небесно-голубой стяг на самой высокой точке Азии, ты ощущаешь невероятную силу и ответственность. Это не просто личная победа — это знак того, что Казахстан звучит в мире, что мы едины и устремлены к вершинам, — подчеркнул он.
Демавенд — не только крупнейший вулкан Азии, но и священная гора, воспетая в персидских легендах, символ стойкости и силы. Поднявшись на её вершину, Куспанов увековечил имя Казахстана в ряду самых значимых альпинистских достижений.
Горный путешественник уже покорил шесть из семи высочайших вершин планеты и шесть из семи крупнейших вулканов мира. В его списке — Эверест, Эльбрус, Аконкагуа, Винсон, Карстенс, Килиманджаро, а также вулканы Сидлей, Охос-дель-Саладо, Гелуве, Килиманджаро, Эльбрус и теперь Демавенд.
Таким образом, Галымжан Куспанов продолжает масштабный проект по восхождению на самые высокие точки семи континентов и семи вулканов Земли. Его путь становится символом того, что Казахстан и его люди способны покорять любые высоты — как в горах, так и в жизни.