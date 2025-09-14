РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:43, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Флаг Казахстана развернули на Демавенде на высоте 5671 метр

    Казахстанский альпинист Галымжан Куспанов совершил восхождение на Демавенд – самую высокую вершину Ирана и Ближнего Востока и крупнейший вулкан Азии высотой 5671 метр, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии «AMANAT». 

    Флаг Казахстана развернули на Демавенде на высоте 5671 метр
    Фото: amanatpartiasy.kz

    На вершине альпинист торжественно поднял Государственный флаг Казахстана и флаг партии «AMANAT».

    По словам спортсмена, каждая вершина для него — это не только испытание характера, но и возможность заявить о Казахстане на мировой арене.

    — Когда в руках у тебя развевается небесно-голубой стяг на самой высокой точке Азии, ты ощущаешь невероятную силу и ответственность. Это не просто личная победа — это знак того, что Казахстан звучит в мире, что мы едины и устремлены к вершинам, — подчеркнул он.

    Демавенд — не только крупнейший вулкан Азии, но и священная гора, воспетая в персидских легендах, символ стойкости и силы. Поднявшись на её вершину, Куспанов увековечил имя Казахстана в ряду самых значимых альпинистских достижений.

    Горный путешественник уже покорил шесть из семи высочайших вершин планеты и шесть из семи крупнейших вулканов мира. В его списке — Эверест, Эльбрус, Аконкагуа, Винсон, Карстенс, Килиманджаро, а также вулканы Сидлей, Охос-дель-Саладо, Гелуве, Килиманджаро, Эльбрус и теперь Демавенд.

    Таким образом, Галымжан Куспанов продолжает масштабный проект по восхождению на самые высокие точки семи континентов и семи вулканов Земли. Его путь становится символом того, что Казахстан и его люди способны покорять любые высоты — как в горах, так и в жизни.

     

    Флаг Казахстана развернули на Демавенде на высоте в 5671 метр
    Фото: amanatpartiasy.kz

     

    Теги:
    Горы Государственные символы РК Общество Патриотизм Альпинисты Флаг Казахстана
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают