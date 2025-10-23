РУ
    13:05, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    ИИ может заменить миллион специалистов в Казахстане в ближайшие 5 лет

    Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун сообщил, что в ближайшие 5 лет под риском автоматизации окажутся 2,5 млн специалистов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ИИ
    Фото: Министерство просвещения

    — Это прогноз Министерства труда и соцзащиты, это их полномочия. Мы разговаривали с вице-министром, прогнозируется, что в ближайшие 5 лет 2,5 млн специалистов потенциально могут попасть под риски того, что они могут быть автоматизированы, — сообщил он на брифинге в Сенате.

    Из этого числа около 1 млн рабочих мест могут быть автоматизированы из-за применения искусственного интеллекта.

    — ⁠Если говорить о том, как мы на это реагируем — у нас есть план, до конца 2029 года мы обучим ИИ 1 млн граждан. Сейчас уже на ресурсе Астана хаб можно посмотреть видеоуроки и существует программа, которая бесплатно предоставляет возможность получить уроки, в том числе по ИИ, — добавил Дмитрий Мун.

    Ранее депутаты Сената вернули в Мажилис на доработку законопроект «Об искусственном интеллекте» и сопутствующие ему поправки.

    Теги:
    Министерство по искусственному интеллекту Работа Искусственный интеллект ИИ
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
