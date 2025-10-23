ИИ может заменить миллион специалистов в Казахстане в ближайшие 5 лет

— Это прогноз Министерства труда и соцзащиты, это их полномочия. Мы разговаривали с вице-министром, прогнозируется, что в ближайшие 5 лет 2,5 млн специалистов потенциально могут попасть под риски того, что они могут быть автоматизированы, — сообщил он на брифинге в Сенате.

Из этого числа около 1 млн рабочих мест могут быть автоматизированы из-за применения искусственного интеллекта.

— ⁠Если говорить о том, как мы на это реагируем — у нас есть план, до конца 2029 года мы обучим ИИ 1 млн граждан. Сейчас уже на ресурсе Астана хаб можно посмотреть видеоуроки и существует программа, которая бесплатно предоставляет возможность получить уроки, в том числе по ИИ, — добавил Дмитрий Мун.

Ранее депутаты Сената вернули в Мажилис на доработку законопроект «Об искусственном интеллекте» и сопутствующие ему поправки.