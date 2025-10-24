Президент наградил ряд казахстанцев ко Дню Республики
Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград, передает агенство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В преддверии национального праздника Дня Республики Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд граждан отмечен государственными наградами.
В их числе ветераны труда, представители рабочих профессий, производственной сферы, бизнеса, образования и науки, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, деятели культуры и искусства.
Орденом «Отан» награжден директор ТОО «Галицкое» Павлодарской области А.Касицин.
Орденом «Барыс» І степени награждены
- председатель правления ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» К. Исаев,
- ветеран казахстанской журналистики С. Харченко;
- орденом «Барыс» ІІ степени:
- директор гидроэлектростанции «Ақтоғай» Т. Баймолдаев,
- академик Национальной академии наук О. Сабден,
- ветеран труда Е. Тажиев,
- главный дирижер Концертного оркестра «Алматы әуендері» М. Серкебаев и другие;
орденом «Барыс» ІІІ степени:
- профессора Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой А. Алматов и Н. Измаилов,
- председатель Совета директоров группы компаний холдинга АО «Аксайгазсервис» Т. Шектебаев,
- поэтесса А. Беркенова и другие.
За большой вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала страны орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры и представителей производственной сферы. В их числе:
- директор ТОО «Ильинское» А. Бурлев,
- поэт Г. Жайлыбай,
- член совета РОО «Ветераны нефтегазового комплекса» Т. Хасанов,
- ветеран казахстанской журналистики Е. Брусиловская,
- заведующий отделением Восточно-Казахстанской областной больницы М. Башабаев и другие.
Ордена «Достық» II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами удостоен художественный руководитель Social theater-Camogli (Италия) Аквавива Джузеппе.
В числе награжденных орденом «Құрмет»:
- главный врач Городской детской больницы № 3 г. Астаны М. Абдуов,
- главный инженер ТОО «Құмқұдық» Б. Айтжан,
- слесарь Алматинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Г. Джасыбаева,
- лаборант Национального ядерного центра Ю. Карягин,
- директор Центрального государственного архива С. Шілдебай,
- актриса Г. Дусматова, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» А.Чеботарев и другие.
За плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия орденом «Ел бірлігі» награждены:
- председатель филиала Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» в г. Шымкенте Л. Асанов,
- председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций по Павлодарской области В. Берковский,
- председатель попечительского совета Казахстанского объединения немцев «Возрождение» Е. Больгерт,
- председатель Татаро-башкирского этнокультурного центра «Таң» Р. Валиев,
- заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков «Дустлик» А. Исматуллаев.
Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено видным представителям культуры З. Алтынбаевой, А. Алтынбек, Н. Жмеренецкой, Б. Хаджибаеву, известному предпринимателю и общественному деятелю И. Сауэру и другим.
Звания «Қазақстанның халық жазушысы» удостоены: поэтесса М. Айтхожа и писатель Ғ. Қабышұлы, звания «Қазақстанның халық әртісі» — видные деятели музыкального, театрального и киноискусства Б. Абдилманов, М. Утекешева, А. Жайымов, Т. Жанқұл, Ш. Жанысбекова, Б. Ибраев, К.Казахбаева, Р.Машурова.
Обладателями почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» и «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» стали представители сфер здравоохранения и науки.
За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны, орденами «Даңқ» II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
В Год рабочих профессий накануне Дня Республики государственными наградами отмечены 138 представителей трудовых династий, порядка 500 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей, около 200 представителей малого и среднего бизнеса, более 130 педагогов и ученых, свыше 100 медицинских работников и другие граждане, которые своим ежедневным трудом внесли личный вклад в развитие страны.