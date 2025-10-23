ДТП в Актюбинской области с 12 погибшими: создана правительственная комиссия

— В соответствии с поручением Премьер-министра Олжаса Бектенова была создана правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области. Премьер-министр поручил Комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим, — говорится в сообщении.

В состав Комиссии под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения и транспорта, руководство акимата Актюбинской области.

Напомним, результате происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП начато досудебное расследование. Также была создана спецгруппа и возбуждено уголовное дело.