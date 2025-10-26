РУ
    22:57, 25 Октябрь 2025

    Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета флага Казахстана

    Видео с небоскребом «Бурдж-Халифа» опубликовано на странице Генерального консульства РК в Дубае, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    — Так Объединенные Арабские Эмираты поздравили Казахстан с Днем Республики, — говорится в подписи к посту Генконсульства РК.

    Бурдж-Халифа — это самое высокое здание в мире, небоскреб высотой 828 метров, расположенный в Дубае. 

    Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День Республики.

    Ранее Глава государства поздравил с праздником казахстанцев и принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

    Теги:
    День Республики Казахстан ОАЭ
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
