Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета флага Казахстана

— Так Объединенные Арабские Эмираты поздравили Казахстан с Днем Республики, — говорится в подписи к посту Генконсульства РК.

Бурдж-Халифа — это самое высокое здание в мире, небоскреб высотой 828 метров, расположенный в Дубае.

Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День Республики.

Ранее Глава государства поздравил с праздником казахстанцев и принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.