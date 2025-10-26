22:57, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета флага Казахстана
Видео с небоскребом «Бурдж-Халифа» опубликовано на странице Генерального консульства РК в Дубае, передает агентство Kazinform.
— Так Объединенные Арабские Эмираты поздравили Казахстан с Днем Республики, — говорится в подписи к посту Генконсульства РК.
Бурдж-Халифа — это самое высокое здание в мире, небоскреб высотой 828 метров, расположенный в Дубае.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День Республики.
Ранее Глава государства поздравил с праздником казахстанцев и принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.