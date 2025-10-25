Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем Республики!

Приняв 35 лет назад Декларацию о суверенитете, Казахстан вступил в новую историческую эпоху. Этот судьбоносный акт утвердил право нашего народа самостоятельно определять свое будущее и стал отправной точкой построения современного государства.

С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент Независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан. Благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы, укрепляет авторитет на мировой арене.

Но перед нами стоят более масштабные задачи. Несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа.

Укореняя в обществе принцип «Закон и Порядок», идеологию «Таза Қазақстан», ценности патриотизма и солидарности, трудолюбия и ответственности, культ знаний и профессионализма, мы становимся зрелой нацией, уверенно смотрящей в будущее.

У каждого поколения своя миссия. Наш общий долг – следуя заветам предков, всесторонне укреплять нашу священную Независимость, превратить Казахстан в развитое, прогрессивное, справедливое государство.

Убежден, благодаря усердному труду, взаимной поддержке и, главное, единству мы успешно реализуем все намеченные планы и покорим новые вершины.

Будущее нашей Родины – в руках каждого из нас!

Пусть всегда высоко реет небесно-голубое знамя Казахстана!

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!