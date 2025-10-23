РУ
    ДТП в Актюбинской области: что известно о состоянии пострадавших

    Пятеро взрослых и один ребенок находятся в Хромтауской районной больнице после ДТП на трассе Актюбинской области, передает агентство Kazinform. 

    ДТП пострадавший
    Фото: pexels.com

    По данным управления здравоохранения области, по состоянию на 15:30 в Хромтауской районной больнице находятся 6 пострадавших в ДТП. Один из них ребенок 2009 года рождения. 4 пациента получают интенсивную противошоковую терапию в отделении реанимации. 

    Работают две бригады врачей из областного центра, детская и взрослая, в составе реаниматологов, травматологов, хирургов, нейрохирургов. Проведены оперативные вмешательства с учетом состояния и жизненных показателей пациентов.

    Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Лекарственные средства и компоненты крови имеются в полном объеме.

    Пациент, ранее отказавшийся от транспортировки, с ушибами госпитализирован после рекомендаций врачей.

    В акимате региона сообщили о том, что семьям каждого погибшего пассажира при дорожно-транспортном происшествии выделят по 1 миллиону тенге.  

    Напомним, в ДТП в Актюбинской области погибли 12 человек. По поручению Премьер-министра РК Олжаса Бектенова для расследования ДТП была создана комиссия. По уголовному делу идет расследование, озвучена предварительная версия трагедии.    

