ДТП в Актюбинской области: что известно о состоянии пострадавших

По данным управления здравоохранения области, по состоянию на 15:30 в Хромтауской районной больнице находятся 6 пострадавших в ДТП. Один из них ребенок 2009 года рождения. 4 пациента получают интенсивную противошоковую терапию в отделении реанимации.

Работают две бригады врачей из областного центра, детская и взрослая, в составе реаниматологов, травматологов, хирургов, нейрохирургов. Проведены оперативные вмешательства с учетом состояния и жизненных показателей пациентов.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Лекарственные средства и компоненты крови имеются в полном объеме.

Пациент, ранее отказавшийся от транспортировки, с ушибами госпитализирован после рекомендаций врачей.

В акимате региона сообщили о том, что семьям каждого погибшего пассажира при дорожно-транспортном происшествии выделят по 1 миллиону тенге.

Напомним, в ДТП в Актюбинской области погибли 12 человек. По поручению Премьер-министра РК Олжаса Бектенова для расследования ДТП была создана комиссия. По уголовному делу идет расследование, озвучена предварительная версия трагедии.