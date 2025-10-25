РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:49, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

    На площади перед резиденцией Акорда с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    а
    Фото: Акорда

    Начальник роты Почетного караула отдал Президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.

    а
    Фото: Акорда

    Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны.

    Ранее Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Республики.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана День Республики Госсимволы РК Флаг Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
