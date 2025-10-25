Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

На площади перед резиденцией Акорда с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.