11:49, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
На площади перед резиденцией Акорда с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Начальник роты Почетного караула отдал Президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.
Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны.
Ранее Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Республики.