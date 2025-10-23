«Условный характер»: создание национального оператора Wi-Fi прокомментировали в Министерстве ИИ

В ходе заседания генеральный директор Freedom Telecom представил стратегию компании до 2028 года, в рамках которой упомянул планы по созданию «национального оператора Wi-Fi».

— Использование выражения компанией Freedom Telecom «национальный оператор Wi-Fi» носит условный, описательный характер, отражающий широкий охват проекта и его значимость, но не означает наличие официального юридического статуса или особых полномочий. Министерство не рассматривает возможность установления такого статуса в отношении отдельных компаний, — сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Ведомством проводится последовательная работа по развитию сетей беспроводного доступа в интернет в общественных местах и на социальных объектах.

В рамках данных инициатив компания Freedom Telecom при поддержке Министерства реализует масштабный проект по созданию сети Wi-Fi в городах страны. На первом этапе охвачено 10 городов, установлено около 400 точек доступа. К 2026 году их количество достигнет 10 000, а к 2027 году — свыше 20 000. Сеть будет развёрнута на социальных объектах — школах, медицинских учреждениях, аэропортах, вокзалах и пограничных пунктах.

Проект осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством. Это позволяет обеспечить безопасный и стабильный доступ граждан к интернету.

— Следует отметить, что подобные проекты могут реализовываться и другими телекоммуникационными компаниями, имеющими соответствующие разрешения и технические возможности. В данном случае компания Freedom Telecom выступает одним из ключевых партнёров государства в развитии инфраструктуры беспроводного доступа, — подчеркнули в Министерстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется создание национального оператора Wi-Fi, который обеспечит единый безопасный доступ к интернету в городах страны.