Уведомление о землетрясении было отправлено автоматически — ДЧС Алматы

Согласно данным сейсмодатчиков, было зафиксировано сейсмособытие на территории Кыргызстана 136 км на юго-запад от Алматы, которое не представляло угрозы для населения и объектов инфраструктуры.

— Уведомление о сейсмособытии сформировано автоматически. Уведомление пришло корректно, это не ошибка, а часть работы системы в тестово-боевом режиме, — отметили в ДЧС.

Работа по интеграции датчиков и оборудования Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований с системой массового оповещения MassAlert продолжается.

— Специалисты проводят исследование сейсмостанций и датчиков для выяснения всех обстоятельств. Ведется настройка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы в будущем уведомления были максимально точными и понятными для населения, — добавили в департаменте.

Напомним, что сегодня алматинцам пришло оповещение о землетрясении.

По данным МЧС Казахстана, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» 23 октября 2025 гдоа в 12:20 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана, ощутимости на территории Казахстана не зафиксировано.

Ранее в акимате рассказали, что система оповещения MassAlert учитывать не только магнитуду, но и расстояние до эпицентра.