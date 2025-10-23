РУ
    13:22, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Уведомление о землетрясении было отправлено автоматически — ДЧС Алматы

    В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы прокомментировали рассылку уведомлений о землетрясении, поступивших на телефоны горожан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уведомление о землетрясении было отправлено автоматически — ДЧС
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Согласно данным сейсмодатчиков, было зафиксировано сейсмособытие на территории Кыргызстана 136 км на юго-запад от Алматы, которое не представляло угрозы для населения и объектов инфраструктуры.

    — Уведомление о сейсмособытии сформировано автоматически. Уведомление пришло корректно, это не ошибка, а часть работы системы в тестово-боевом режиме, — отметили в ДЧС.

    Работа по интеграции датчиков и оборудования Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований с системой массового оповещения MassAlert продолжается.

    — Специалисты проводят исследование сейсмостанций и датчиков для выяснения всех обстоятельств. Ведется настройка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы в будущем уведомления были максимально точными и понятными для населения, — добавили в департаменте.

    Напомним, что сегодня алматинцам пришло оповещение о землетрясении.

    По данным МЧС Казахстана, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» 23 октября 2025 гдоа в 12:20 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана, ощутимости на территории Казахстана не зафиксировано.

    Ранее в акимате рассказали, что система оповещения MassAlert учитывать не только магнитуду, но и расстояние до эпицентра.

    Камшат Абдирайым
